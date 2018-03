Anvisa proíbe o comércio de cigarros eletrônicos

Com a decisão, fiscais da Anvisa instalados em portos e aeroportos poderão apreender o produto que tenha vindo de outros países, mesmo na inspeção de rotina, feito na bagagem de passageiros que desembarcam no Brasil. Antes de decidir sobre o assunto, a Anvisa realizou uma consulta pública sobre a comercialização do cigarro eletrônico. A medida abrange também acessórios e refis destinados ao uso nos dispositivos, assim como a publicidade e propaganda (inclusive na Internet) desses produtos.

Embora não haja estatísticas, Álvares da Silva estima que o consumo do produto estivesse crescendo. "Era comum ver depoimentos de pessoas relatando o uso do cigarro eletrônico, sobretudo como forma de parar de fumar", contou. "Uma prática que, na verdade, traz uma falsa sensação de segurança. Além de não reduzir o vício, o produto pode trazer uma série de malefícios para a saúde", completou.