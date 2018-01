Anvisa proíbe venda de insumo de xarope infantil

Sobre o insumo farmacêutico ativo Dextrometorfano, fabricado pela empresa Konduskar Laboratories Private Limited, localizada em Kilhapur, na Índia, a Anvisa determinou a suspensão da importação, distribuição, comércio e uso do produto. A medida se deve a ocorrência de eventos adversos graves em crianças após o consumo de xarope infantil com o princípio ativo Dextrometorfano importado do laboratório indiano e utilizado como matéria-prima no medicamento fabricado no Paraguai e sem registro no Brasil.

Além disso, a agência alerta que a partir desta sexta-feira, 04, está proibida a distribuição e a comercialização, em todo o País de todos os lotes do produto "Tesão de Vaca", fabricado pela empresa K-Lab (Nilton Roancini Junior ME). A determinação é motivada pelo fato de a bebida não apresentar na rotulagem as advertências obrigatórias previstas na legislação sanitária, tais como a indicação das quantidades de cafeína e de taurina presentes na fórmula. Outra infração cometida pelo fabricante é apresentar, como denominação de venda, uma expressão que indica o produto como estimulante.