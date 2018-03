Anvisa quer proibir identidade visual dos cigarros

A ideia é que todos os maços tenham o mesmo layout, inibindo o apelo publicitário. Frente e verso serão estampados com imagens de ex-fumantes doentes e outras cenas fortes.

O debate já vem ocorrendo em vários países. A ação faz parte de uma convenção da Organização Mundial da Saúde (OMS) para controle do tabaco. Experiência semelhante já foi adotada na Austrália, por exemplo, onde todas as embalagens têm a mesma forma, tamanho, modo de abertura, cor e fonte.

Um em cada três brasileiros deixou de fumar entre 1989 e 2010 por medidas restritivas de propaganda no País - incluindo a adoção de avisos sobre os riscos de fumar nas embalagens. E a maioria da população é a favor de medidas ainda mais rigorosas, segundo relatório da Política Internacional do Controle do Tabaco (ITC).

No Brasil a exibição de pacotes de cigarro nos estabelecimentos comerciais continua a ser forte estratégia de marketing particularmente para jovens. Hoje, cerca de 14% da população é tabagista, segundo dados acordo com o Ministério da Saúde.