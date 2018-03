Anvisa suspende lote de remédio para o câncer

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu o lote E668607 do medicamento Utoral, com princípio ativo Fluorouracila, fabricado pela empresa Meizler Biopharma S.A., de Barueri, na Grande São Paulo. Um hospital da capital paulista notificou sobre possíveis eventos adversos não descritos na bula. O medicamento inibe a multiplicação de células cancerosas, sendo usado para controlar vários tipos de cânceres. A Anvisa também determinou a interdição cautelar do lote nº 2292/06 do medicamento Dipirona Sódica 500mg/ml, fabricado pela empresa Hipolabor Farmacêutica, de Sabará, Minas Gerais. O remédio continha a concentração do princípio ativo abaixo do indicado na rotulagem e apresentou solução com aspecto alterado.