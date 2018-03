Anvisa suspende preventivamente marcas de cigarro A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu preventivamente as marcas de cigarro das empresas American Virgínia, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e Sudamax, de Cajamar, São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa da agência, os produtos dessas empresas não cumpriam com as exigências de registro e com a existência de concessão de registro do fabricante. Os produtos só poderão ser comercializados se as empresas regularizarem suas situações com a Receita Federal. As informações são do site da Anvisa.