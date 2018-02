A Anvisa suspendeu ainda um lote de outro medicamento produzido pela empresa. Segundo a Agência, o lote 012509 do anti-inflamatório Cedrilax 30 (em comprimidos) apresentou "desvio de qualidade em sua fabricação". A determinação publicada nesta terça-feira, 10, no Diário Oficial da União, obriga a Pharlab a recolher do mercado os lotes dos medicamentos irregulares.