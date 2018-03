Anvisa vai avaliar falhas em concurso

O concurso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizado nesse domingo, 2, foi marcado por confusão em algumas das capitais onde a prova foi aplicada. Segundo relatos de candidatos às cerca de 300 vagas em todo o País, provas foram entregues sem o lacre, houve troca na entrega dos cadernos e dos gabaritos e algumas pessoas teriam perdido o exame por mudanças de última hora nos locais de aplicação. Através de nota oficial, a Anvisa disse ter conhecimento de problemas no Rio de Janeiro, no Distrito Federal e em Alagoas.

Ainda na nota, a agência informou que a responsabilidade do concurso nacional é da empresa Cetro Concursos Públicos. Ela teria apresentado proposta com o menor valor de inscrição e com condições de realizar a prova ainda este ano. "Além disso, a Cetro já havia realizado um concurso público nacional para a Anvisa, em 2010", justifica o informativo.

A prova desse domingo foi realizada em todos os Estados do País e contou com mais de 125 mil inscritos. Em algumas capitais, a polícia chegou a ser chamada. A Anvisa afirmou ainda que "avaliará a natureza das ocorrências e adotará todas as medidas para preservar a lisura do concurso e o direito de todos os participantes". Ainda não há informações sobre se o concurso será anulado ou mantido.