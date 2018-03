Anvisa veta princípios farmacêuticos da chinesa Shenyang A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da importação, distribuição e comércio do insumo farmacêutico rifampicina, bem como de outros princípios ativos farmacêuticos fabricados pela empresa Shenyang Antibiotic Manufacturer. A medida foi divulgada nesta segunda-feira, 24, e publicada no Diário Oficial da União. A decisão foi tomada levando em consideração "as irregularidades detectadas durante inspeção para verificação de boas práticas de fabricação na empresa", diz a Anvisa. Conforme material da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) disponível para consulta na internet, a rifampicina é utilizada para o tratamento de hanseníase, tuberculose ativa, quimioprofilaxia de portadores de meningococo - entre outros usos.