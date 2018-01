Ao ar Livre

1

Motorola Defy Mini y Quando foi lançado, o Defy apareceu como um pequeno Android superresistente à água, poeira e riscos (por causa da tela Gorilla Glass). Ele era uma boa opção de celular Android, mais em conta que os tops de linha. Sua nova versão, chamada Mini, é ainda melhor. Tem câmera frontal, roda a versão 2.3 do sistema Android e tem bateria de longa duração.

Preço y R$ 699

iPod + Nike y O pequenino iPod Nano ganha mais uma funcionalidade com o + Nike, aplicativo que ajuda a planejar e gerenciar corridas. Ele mede velocidade, distância e, no site, é possível estabelecer metas e acompanhar o progresso do treinamento.

Preço y R$ 579 (8 GB), R$ 679 (16 GB)

Fitness Armband y Quem corre sabe como é chato ter que carregar o celular ou iPod para ouvir música. Por isso, um acessório como a Fitness Armband pode ser bem útil: feita em neoprene e acabamento emborrachado, ela promete levar o iPhone ou iPod Touch com conforto

e mobilidade. Há uma película que protege a parte da frente

do celular.

Preço y R$ 90 (sugerido)

Victorinox Cyber Tool y Para os que gostam de se aventurar por fios, parafusos e componenetes eletrônicos, o canivete Cyber Tool tem as ferramentas tradicionais, mas também alicates multiuso, crimpador e chave de fenda e bits padronizados. Preço y R$ 298 (sugerido)

