Ao inserir dados pessoais em músicas, Apple expõe usuários

Quando a Apple anunciou o lançamento de músicas sem proteção contra cópia em sua loja virtual iTunes, consumidores ficaram entusiasmados com a perspectiva de ter mais flexibilidade ao lidar com suas canções. Só que novas perguntas surgiram quando se descobriu que a empresa insere dados dos usuários nas músicas compradas. Seriam as músicas que estão sendo vendidas como livre contra cópia realmente ´livres contra cópia´, ou ainda há restrições? A ONG Electronic Frontier Foundation, uma entidade de defesa da privacidade, disse que a informação embutida nos arquivos das músicas pode ser invasiva aos consumidores. A Apple não comentou as críticas. Rastro A Apple sempre embutiu informações dos usuários em suas músicas protegidas contra cópia (a chamada tecnologia DRM). Mas ninguém atentou para o fato quando a empresa começou a oferecer músicas sem a tecnologia DRM, portanto livre de restrições, o que permitiria às canções serem ouvidas em outros aparelhos que não os tocadores iPod, incluindo aí tocadores digitais de outros fabricantes. Segundo os blogs Ars Technica e The Unofficial Apple Weblog, a existência de dados dos usuários nas músicas sem proteção podem ser usadas para rastrear as canções em redes de troca de arquivos, o que exporia os usuário originais a processos, por exemplo. A gravadora EMI, a fornecedora do primeiro lote de músicas sem proteção disponível na loja iTunes também se recusou a fazer comentários sobre o assunto. Remoção Usuários podem conseguir acesso às músicas sem os arquivos com seus dados de identificação. Mas é trabalhoso: primeiro o usuário precisa gravar as músicas em um disco, como se fosse um CD convencional, e então ripar (gravar) as músicas novamente para o computador no formato MP3. Outros revendedores como a loja online eMusic.com, que vende músicas no formato MP3 sem restrições de cópia, a maioria de selos independentes, afirma que mantém um histórico de quais músicas cada usuário comprou em seus servidores, mas não embute nenhum dado dos consumidores nas músicas que vende. "A Apple deveria ser mais clara sobre a política de informações embutidas. Você deveria dizer aos consumidores o que vai fazer com os dados deles antes de que ele gaste seu dinheiro com você", afirmou David Pakman, diretor executivo da eMusic.