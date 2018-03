Ao menos 1,94 mi de itens piratas é recolhido em SP Pelo menos 1,935 milhão de produtos piratas foi recolhido hoje pela polícia na região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo. O anúncio foi feito hoje pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP). A apreensão faz parte da Operação Estadual Antipirataria, realizada hoje em todo o Estado. Entre os produtos, estão tênis, bonés e óculos. Segundo a SSP, participaram da ação 1,84 mil carros da polícia e 5,51 mil policiais incumbidos de apreender e recolher artigos falsificados, além de cumprir mandados de prisão. A SSP ainda não tinha informações sobre prisões e apreensões em outras cidades. Em Maceió, as Polícias Civil e Militar (PM) apreenderam hoje cerca de seis toneladas de CDs e DVDs ilegais durante a Operação Caribe, por determinação da 17ª Vara Especial Criminal, a pedido do Ministério Público (MP) do Estado de Alagoas. Os policiais apreenderam material em lojas fechadas e praças. Segundo o comando da operação, também foram apreendidos computadores e equipamentos para a produção de mídia pirata.