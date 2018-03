Ao menos 40 palestinos morrem em bombardeio a uma localidade em Gaza

Ao menos 40 palestinos foram mortos neste domingo em um bombardeio feito por Israel em uma localidade da Faixa de Gaza, onde corpos estavam espalhados pela rua, enquanto milhares de pessoas fugiam para um hospital repleto de feridos, disseram testemunhas e fontes sanitárias.

O ataque à localidade de Shejaia ao noroeste de Gaza foi o mais intenso desde que Israel lançou sua ofensiva no território palestino em 8 de julho.

Angustiados gritos de procura por pessoas ressoavam na recepção do hospital, onde vizinhos aterrorizados se reuniam com grupos familiares, enquanto os feridos se amontoavam no interior do prédio.

A gravação de um vídeo de ruas cheias de escombros feita por uma testemunha e à qual a Reuters teve acesso mostra ao menos uma dezena de corpos mutilados, incluindo de crianças.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi)