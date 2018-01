AOC lança monitor LCD de 19 polegadas no Brasil A AOC-Brasil vai começar a vender no Brasil um monitor LCD widescreen (com proporção de cinema) de 19 polegadas. O 193FW pode ser usado em aplicações corriqueiras do dia a dia ou como monitor pessoal para assistir a filmes ou jogar games. Isso é possível por conta do tempo de resposta de oito milisegundos. Essa medida reflete o tempo gasto pelo monitor para mudar a imagem na tela: quanto menor o tempo, mais veloz a mudança da imagem e, portanto, melhor a exibição de jogos e filmes. O modelo apresenta ainda taxa de contraste de 500:1 e entrada DVI (interface digital), pode reproduzir até 16 milhões de cores e traz resolução de 1440 x 900 pixels. O preço sugerido do modelo é de R$ 1.399,00.