AOL admite vazamento de informações de buscas A provedora de internet AOL, uma divisão do grupo Time Warner, admitiu nesta semana que publicou informações de 658 mil usuários da empresa entre os meses de março e maio deste ano. Os dados incluem informações sobre buscas realizadas por estes usuários no software de buscas da empresa, incluindo vinte milhões de sentenças procuradas pelos internautas e que ficaram disponíveis para consulta em uma área de pesquisas do site da AOL. Estes dados estavam disponíveis há dez dias, mas só no último final de semana o acontecido se tornou público. Um porta-voz da empresa afirmou que não há implicações do acontecido para os usuários, uma vez que as informações não estavam vinculadas aos dados de identificação dos assinantes da AOL. A informação já foi retirada da internet, mas diversos blogueiros afirmaram ter copiado os dados antes que eles fossem bloqueados. Entre as sentenças mais polêmicas estão frases do tipo ´como matar sua esposa´ ou ´formas de cometer suicídio.´