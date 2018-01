AOL anuncia fim do navegador Netscape

A companhia de internet AOL, filial do gigante norte-americano Time Warner, decidiu suspender o desenvolvimento do navegador da web Netscape, um dos mais usados no mundo. Tom Drapeau, diretor do Netscape dentro da AOL, anunciou nesta segunda-feira, 31, no blog do Netscape que desde a última versão número 9 do navegador até a 1.0 deixarão de estar disponíveis a partir de 1º de fevereiro de 2008. Na opinião de Drapeau, a AOL decidiu suspender o desenvolvimento do navegador pois tem sido "incapaz de ganhar fatia de mercado e o número de usuários diminuiu".