AOL confirma a oferta de serviços gratuitos nos EUA Não chegou a ser uma surpresa. Matera do Wall Street Journal confirma que a AOL vai oferecer, gratuitamente, serviços antes restritos aos seus assinantes, como contas de e-mail, em busca de maior fluxo de visitas aos seus endereços e, a partir disso, uma renda maior com publicidade online. Os novos serviços serão oferecidos para usuários de acesso em banda larga, a partir de setembro. A perda de receita deve impactar as receitas da empresa num primeiro momento. Mesmo assim, dizem os analistas, é um sacrifício necessário para que a AOL não se veja em beco sem saída, com a ´comoditização´ do acesso comprometendo o modelo de negócio praticado pela empresa desde que iniciou sua operação, e que tinha foco inicial em assinaturas. A empresa também espera que este novo plano atraia novos usuários, o que irá compensar a perda de receita com os planos de acesso, além de estancar a perda de usuários registradas nos últimos meses. Segundo números divulgados pela Time Warner, a AOL conta hoje com 17 milhões de assinantes nos EUA, 3 milhões a menos do que os registrados em igual período em 2005. Apesar da diminuição na base de usuários, a empresa ainda mantém a modalidade de acesso discado pago no mercado norte-americano.