AOL cortará 5 mil funcionários com reestruturação O grupo Time Warner, que controla a AOL, anunciou ontem que cortará cerca de 26% da força de trabalho da empresa de internet, aproximadamente 5 mil funcionários, por conta do processo de reestruturação que promove em suas operações. Os cortes devem acontecer ao longo dos próximos seis meses sobre o quadro de 19 mil pessoas empregadas atualmente pela AOL. Mais da metade destes funcionários pertencem à operação européia da companhia, que conta com 3 mil funcionários. A empresa está procurando compradores para suas operações no velho continente. Com Agências Internacionais