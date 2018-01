AOL dará número de telefone para usuários do AOL IM Nos EUA, a AOL está anunciando uma nova oferta para os usuários de seu software de mensagens instantâneas, o AIM - AOL Instant Messenger, que permitirá a eles receber ligações telefônicas quando estiverem online. O serviço será similar a funcionalidades dos concorrentes Skype e Yahoo, que fazem a ponte entre micros ligados na Web e telefones. No caso do AIM, o esquema será o mesmo: ligações de voz pela Web entre dois usuários do programa serão gratuitas, mas o usuário pode ter um telefone ativo para receber ligações por taxas que custarão entre US$ 30 e US$ 40 por ano. Também haverá um pacote de taxa única: por US$ 14,90, o usuário poderá fazer um número ilimitado de ligações telefônicas a partir de seu PC. O serviço será lançado comercialmente ainda neste mês. A empresa também lançara o serviço AIM Pages, que competirá com o MySpace, serviço online que permite aos usuários hospedar textos, fotos, músicas e vídeos.