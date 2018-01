AOL enfraquece e vai demitir 2 mil funcionários

A unidade de internet do grupo de mídia Time Warner, a AOL, irá demitir 2 mil funcionários como parte de uma reestruturação em curso para melhorar o foco no segmento de publicidade online, de acordo com um memorando obtido pela Reuters nesta segunda-feira, 15. Os cortes, que começam nesta terça-feira, representam cerca de um quinto da força de trabalho global da AOL - que está espalhada em operações nos Estados Unidos e na Europa, onde a empresa vendeu seu negócio de conexão à internet. A AOL planeja aumentar seu investimento em áreas de maior crescimento como o setor de anúncios online, disse o presidente-executivo da AOL, Randy Falco, no memorando para os empregados. Alguns executivos de alto escalão não-identificados deixarão a empresa como parte da reestruturação.