AOL fecha amanhã, com direito a ´velório´ Um fim melancólico. Esse é o resumo da aventura da AOL no Brasil, uma pálida sombra da empresa que desembarcou por aqui em 1999 prometendo a liderança na internet brasileira. A operação, que teve direito a uma campanha de distribuição massiva de CDs com programas de acesso ao portal, e até uma parceria com o banco Itaú, com linhas que davam desconto no provimento de acesso a correntistas, sofreu fortes golpes com a fim da bolha da internet e as sucessivas crises que afetaram o Brasil. A concorrência com outros provedores, principalmente gratuitos, e a queda na venda de publicidade online estancaram as receitas da empresa no país, que começou a minguar até decretar o seu fim. Mas quem trabalhou na AOL Brasil conta outros detalhes da história: ferramentas proprietárias e uma visão engessada atrapalharam a adaptação do modelo à realidade do Brasil. "Nos EUA, provedores de conteúdo chegavam a pagar para prover informações para o portal, como forma de chegar aos seus assinantes. Quando chegou ao Brasil, a empresa acreditava que aconteceria a mesma coisa, só que não havia uma base de usuários", conta um ex-funcionário. O desfecho da AOL Brasil não poderia ser mais triste: poucos empregados mantém atualizada a página principal do portal, como a banda no filme Titanic, que toca até o último momento. É verdade que muito do conteúdo vem de agências de notícias. Banners publicitários e anúncios ainda estão ativos, inclusive com janelas pop-ups que destacam serviços que estarão inativos em menos de 24 horas. Para a sexta-feira, 17, a empresa programou o desligamento dos servidores. Usuários são estimulados a migrar seus dados do disco virtual, álbum de fotos e blogs, além de mudar suas contas para o portal Terra. Em seguida, a empresa deve começar uma fase de leilão de ativos, com a venda de equipamentos e mobiliário de escritório. Mesmo sem a página ativa, alguns funcionários continuarão indo à sede da empresa em São Paulo até o final do mês, para atuar em caso de contingência e ainda cumprindo alguns contratos de publicidade vigentes. E como o bom humor não falta ao brasileiro nem em seus piores momentos, ex-funcionários da empresa marcaram para hoje uma festa, o ´velório´ da AOL, com direito a um convite que satiriza o ´look and feel´ das ferramentas usadas pela empresa.