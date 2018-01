AOL investe em jogos para elevar receita A AOL, divisão de internet da Time Warner, anunciou ontem a compra do site americano de jogos GameDaily.com, por valor não divulgado. Segundo a empresa, o objetivo da compra é formar uma "marca símbolo" para a AOL Games. Com esta estratégia, o grupo busca atrair publicidade em vários sites da internet, na tentativa de compensar a queda contínua das receitas de acesso, desde sua recente mudança no foco de atuação da empresa. Um serviço dedicado a avaliar jogos e que tem seu público principal composto por gamers entre 18 e 34 anos.