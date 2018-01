AOL investe em publicidade online para concorrer com Google

A AOL, filial do gigante do setor de mídia americano Time Warner, anunciou nesta quinta-feira, 8, a compra da empresa de tecnologia de publicidade na internet Quigo.com, com o objetivo de reforçar a área e poder competir melhor com seus rivais Google e Yahoo. A companhia não disse quanto pagará pela Quigo, mas a imprensa americana diz que a operação poderia estar avaliada em até US$ 340 milhões. Após a compra da Quigo, a AOL oferecerá "publicidade contextual", ou seja, que relaciona os anúncios com os conteúdos das páginas de internet onde aparecem, segundo disse a companhia em comunicado. O mesmo sistema do Adsense, do Google. O sistema AdSonar da Quigo permite aos editores de páginas de internet controlar sua relação com os anunciantes, ao contrário do Google, que atua como intermediário. Essa é a quarta empresa de publicidade que a AOL compra neste ano, após adquirir a Third Screen Media, a alemã Adtech e a Tacoda, lembrou a companhia, que em setembro lançou a plataforma de publicidade na internet Platform-A. Quigo, criada em 2000, tem uma centena de empregados e operará como filial da AOL dentro da organização da Platform-A.