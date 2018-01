AOL lança plug-in de localização para mensagens instantâneas O provedor norte-americano AOL está oferecendo um software aos usuários de seu software de mensagens instantâneas, o AIM Instant Messenger, um aplicativo que permite ver de onde os contatos estão enviando mensagens, fisicamente. Desenvolvido pela Skyhook Wireless, que tem como investidores a Intel, o aplicativo se baseia nos sinais de transmissores Wi-Fi, o que permite ao usuário saber que contatos estão próximos a ele, fisicamente. A funcionalidade acrescenta um novo grupo à lista de contatos, o "Near Me" (próximo de mim) e que terá todas as pessoas que concordarem em divulgar sua localização e que estão dentro de uma distância determinada pelo usuário. A aplicação também permite mostrar os amigos em um mapa.