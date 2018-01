AOL lançará serviço de vídeo nesta semana A AOL lança nesta semana, nos EUA, um novo portal de vídeos com o objetivo de facilitar a vida de quem procura encontrar, assistir e compartilhar arquivos de vídeo. O conceito não chega a ser uma novidade, mas sinaliza mais uma investida no crescente mercado de vídeo sob demanda, movimentado pelo interesse em torno da venda de vídeos em lojas como Guba.com, CinemaNow e iTunes, além de portais de vídeos gratuitos como o YouTube. O serviço da AOL dará links para material gratuito, videoclipes pagos e outros vídeos, com direito à compra e aluguel de filmes e videoclipes, além de exibir um ranking com os documentos mais acessados pelos usuários. Além disso, a empresa afirmou que o serviço poderá disponibilizar conteúdo para usuários móveis, exibindo vídeos em celulares ou PDAs. O AOL Vídeo também é uma das tentativas da empresa de recuperar caixa frente às perdas recentes em sua base de assinantes de serviços de acesso discado, que tem declinado rapidamente no mercado norte-americano.