AOL não apelará para acesso gratuito, defende grupo Time Warner A AOL, operação na internet do grupo Time Warner, não apelará para serviços gratuitos, como fez crer recente matéria publicada pelo Wall Street Journal. Segundo o artigo, a empresa estaria prestes a abrir seu conteúdo (que é fechado para assinantes) para qualquer usuário da Web, e apelaria para a publicidade online como a sua fonte de receita. Porta-vozes do grupo Time Warner afirmaram que o artigo do WSJ se baseou em informações financeiras incompletas. Contudo, a AOL passa por uma séria reestruturação em suas operações no mercado norte-americano, e estão previstas reduções nas taxas de serviço para usuários da empresa e demissões em seu quadro de funcionários. Fontes não identificadas na empresa também teriam dito ao jornal New York Times que há um plano de acesso gratuito em desenvolvimento dentro da empresa, que prevê lucros menores num primeiro momento, seguido de uma recuperação posterior, com o faturamento de publicidade online - confirmando as afirmações da matéria do WSJ. Este plano, no entanto, só deve ser divulgado publicamente em agosto.