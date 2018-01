AOL pode liberar acesso gratuito a conteúdos Matéria publicada pelo The Wall Street Journal indica que a AOL, gigante da internet ligado ao grupo Time Warner estaria avaliando abrir seu conteúdo, que é restrito a assinantes, para qualquer internauta nos EUA. A idéia é que o crescimento no tráfego aumentaria o número de visitas e compensaria a perda de receita com o acesso pelo faturamento ligado à venda de serviços como o download pago de arquivos multimídia (como música e filmes) e o incremento na verba publicitária. A empresa, no entanto, manteria a cobrança para seus usuários que ainda usam conexões discadas nos EUA, o que levaria 8 milhões de usuários atuais desse tipo de conexão a cancelar suas assinaturas e migrar para serviços de acesso gratuito. A companhia também vem perdendo usuários para outros provedores de banda larga: só no primeiro trimestre de 2006, teria perdido cerca de 850 mil assinantes nos EUA.