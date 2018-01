AOL segue modelo de serviços gratuitos do Google para sobreviver O portal de internet América On Line (AOL) anunciou na semana passada que seus usuários terão, a partir de setembro, 5 gigabytes de espaço de e-mail gratuitos, mais que Google e Yahoo, que oferecem 2,5 e 2 gigabytes, respectivamente. A AOL oferecerá o armazenamento gratuito através de sua filial X-drive, comprada pela empresa no ano passado. Esta é mais uma medida feita pela empresa para minimizar a perda de clientes e, com isso, sanear as finanças da empresa, filial da Time Warner. A oferta se soma ao anúncio de que o e-mail e outros serviços do portal serão gratuitos, como o próprio e-mail. Só nos últimos 12 meses, a AOL perdeu cerca de três milhões de assinantes (um milhão no último trimestre), e conta atualmente com pouco menos de 18 milhões de clientes. Em seu melhor momento, no ano de 2002, a AOL acumulava 27 milhões de assinantes. A empresa também anunciou a demissão de 5.000 funcionários e a venda de seu ramo de serviços de conexão à internet na Europa antes do fim de ano. A aliança entre AOL e Xdrive permitirá o download de todo tipo de arquivos, entre imagens, música e vídeo, e também permitirá compartilhá-los entre diferentes usuários. A decisão da AOL acontece diante do considerável aumento no último ano dos serviços de armazenamento e cópias de segurança "on line", que permitem a seus usuários guardar arquivos e recuperá-los a qualquer momento, de qualquer computador. Um exemplo é o da Amazon.com, que em março lançou seu serviço de armazenamento S3, mas cobrando a seus clientes dependendo da quantidade de informação guardada. Competição Além disso, há rumores de que o Google lançará em breve seu próprio serviço de armazenamento on line, chamado GDrive. Com todas estas mudanças, a AOL finalmente teve de reconhecer que sua estratégia empresarial original não pode sobreviver no atual mundo da internet. A AOL baseou seu sistema no monopólio. Durante anos, os usuários de AOL só podiam conectar-se ao sistema através de um programa exclusivo da companhia. O mundo AOL era um mundo fechado, ao qual outros usuários da internet não tinham acesso. Em troca, AOL oferecia uma simplicidade e segurança que muitos consumidores consideraram atrativa. Mas a expansão da internet de alta velocidade acabou com grande parte da vantagem competitiva de AOL. Com isso, a AOL voltou seus olhos ao modelo de mais sucesso atualmente na internet: o do Google, com sua oferta de serviços gratuitos e receitas baseadas na publicidade inserida.