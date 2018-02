Aos 50, Mônica ganha as ruas

As esculturas são feitas de fibra de vidro e ficam sobre uma base de 25 cm. Uma foi pintada pelo próprio Mauricio. As demais, por 49 artistas diferentes - nomes como Rui Amaral, Hiro Kawahara e Danilo Beyruth, entre outros. "Eles tiveram pouco mais de uma semana para criar. Alguns viraram noites em claro", conta Mauricio. "A minha (pintura) foi a mais fácil. Porque fiz a minha Mônica, vestido vermelhinho, que não poderia faltar."

A exposição a céu aberto vai até 8 de dezembro. Depois, 20 serão leiloadas - com a renda revertida ao Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef) - e as outras 30 seguem em turnê, primeiro para o Rio, depois para Belo Horizonte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.