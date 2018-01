Aos poucos Kodak busca se reerguer É bem verdade que a ex-gigante do filme no século passado quase foi esmagada pelo trator digital no início do século 21. Mas em 2003, porém, ela resolveu tentar a volta por cima e após inventar, ainda na década de 70, a primeira câmera digital e negligenciar a sua própria cria, afinal ela não usava filme, a Kodak teve no ano passado 60% da sua receita ligada a produtos digitais. Aos poucos a gigante busca se reerguer. Leia a reportagem completa no caderno Economia & Negócios deste sábado no Estado. Além disso, você confere na referida reportagem uma foto do protótipo da primeira câmera digital e conhece ainda os últimos lançamentos da Kodak no mercado mundial. Mas até quando as máquinas fotográficas digitais vão durar? Provavelmente muitos e muitos anos ainda. Mas com os celulares cada vez melhores, em breve, muitas pessoas devem começar a aposentar as suas câmeras digitais. Clique aqui e confira o teste feito pelo Link com quatro telefones que tiram fotos com boa qualidade. Pensando nisso a Kodak vem diversificando os seus produtos. Recentemente ela lançou no Japão por U$S 285 uma televisão digital de bolso. Atenta as novas e, quem sabe, valiosas criações dos seus técnicos a Kodak não pretende bobear novamente. Leia mais no Link: Revelar fotos, quem diria, é a nova sensação Kodak: fotos divertidas com qualidade Seja um fotógrafo conhecido na web