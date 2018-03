Apagão atinge trechos de nove bairros do Rio de Janeiro

Pelo menos nove bairros ainda estão com problemas de falta de energia elétrica na manhã desta segunda-feira, 11, no Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria da Light, concessionária do Rio, os trechos prejudicados estão nos bairros Vila Valqueire, Bento Ribeiro, Pilares, Pavuna, Méier e Engenho Novo, no subúrbio; Jacarepaguá e Bangu, na zona oeste; e Tijuca, na zona norte. A assessoria da Light também informou que em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, também há algumas regiões sem energia. A falta de luz foi causada pelas fortes chuvas que atingiram a cidade desde a tarde de domingo, segundo a Light. Vários trechos de fiação foram atingidos por galhos e árvores. Na noite de ontem, a falta de energia foi registrada inicialmente nos bairros Ilha do Governador, Laranjeiras, Jardim Botânico, Campo Grande, Bangu, Senador Camará, Vila Isabel e Piedade. De acordo com a assessoria da Light, técnicos da concessionária trabalham desde a noite de domingo para normalizar o abastecimento de energia, mas ainda não há previsão para o total restabelecimento da luz.