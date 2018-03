Apagão deixa 13 municípios do Piauí sem luz São Paulo, 1/3/2014 - Treze municípios do sul do Piauí estão sem luz desde as 0h55 deste sábado, 1, por conta de um problema na linha de transmissão que liga as subestações das cidades de São João do Piauí e São Raimundo Nonato. De acordo com nota divulgada pela Eletrobras Distribuição Piauí, a empresa "está dedicando todos os esforços para que o serviço seja restabelecido o mais rápido possível".