Apague arquivos inúteis e não esqueça do backup Chega uma hora que o computador fica lotado de tranqueira. São inúmeros arquivos de download, vídeos que chegaram por e-mail ou MSN, fotos, músicas, filmes, games pesados... A melhor forma de liberar espaço é fazer uma seleção dos arquivos de que você realmente precisa guardar e excluir o resto. Para fazer backup de seus arquivos e programas essenciais, use um disco rígido externo. Os modelos menores, de 160 gigabytes (GB), custam a partir de R$ 300 e já dão conta do recado. Há outros maiores, com até 1 terabyte (cerca de 1.000 GB), que custam quase R$ 2 mil. Se você só precisa arquivar fotos e documentos, pode optar por gravar tudo em DVDs, que armazenam, cada um, cerca de 4,7 GB em arquivos. É espaço mais do que suficiente para uma boa quantidade de arquivos menores. Ao organizar seu PC para o novo ano, não esqueça de apagar os programas que não usa, como games que não são mais jogados. O Windows tem uma ferramenta para removê-los (veja na página ao lado), mas outra opção é usar o programa Revo Uninstaller, que é ótimo porque faz a desinstalação completa, sem deixar resquícios. ORGANIZE E, já que você vai fazer uma faxina, aproveite também para organizar as pastas de documentos. Em vez de deixar todos os arquivos na área de trabalho, coloque-os dentro da seção Meus Documentos e crie pastas como "banco", "downloads", além de dividir suas fotografias por assunto. Para organizar as músicas, experimente usar o iTunes. Vá em Editar/Preferências e, na aba Avançado, selecione a opção "Manter a pasta Música do iTunes organizada". F.S.