Aparecida aguarda 150 mil fiéis para Festa da Padroeira

A programação tradicional do 12 de outubro este ano passou por mudanças e a primeira missa será às 5h. A missa dedicada às crianças também começará mais cedo, às 7h. A celebração principal será uma hora mais cedo que o habitual, às 9h. O encerramento do dia religioso será com uma missa a partir das 21h.

Atendendo a um pedido do Papa Francisco, que é devoto de Nossa Senhora Aparecida, o Santuário Nacional participará da meditação do terço com outros nove santuários espalhados pelo mundo, entre eles de Washington nos Estados Unidos (que serviu de inspiração arquitetônica para Aparecida), Nairobi no Quênia, Lourdes na França e Akita no Japão.

De acordo com o bispo auxiliar de Aparecida, Dom Darci José, a festividade religiosa é uma preparação ao jubileu de 300 anos da imagem de Nossa Senhora Aparecida, encontrada por pescadores em 1717 no Rio Paraíba do Sul.