Aparecida amanhece lotada para a festa da padroeira

No dia em que são esperadas 150 mil pessoas, a fé de muitos romeiros se renova, seja para pedir alguma graça ou para agradecer, como é o caso do aposentado Benedito Carlos Faria, de 60 anos, que saiu de madrugada de Taubaté pedalando e chegou a Aparecida ao amanhecer. "Vim aqui agradecer o resgate do meu filho que há 12 anos, desde que perdeu a mãe, caiu nas drogas e graças a Nossa Senhora ele saiu dessa", comentou ao lado do outro filho. "Esta foi a primeira de muitas vezes que pretendo vir aqui no 12 de outubro para agradecer a vida do meu irmão", contou Alexandre José Faria, que fez o percurso de bicicleta Taubaté-Aparecida pela primeira vez.

Para a principal missa do dia, são aguardadas 35 mil pessoas. Estão confirmadas as presenças do governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) e do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf e políticos da região do Vale do Paraíba, entre outros.