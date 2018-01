Aparelho de DVD

Sucessores diretos dos antigos aparelhos de videocassete, os gravadores de DVD são os melhores amigos de quem gosta de assistir a programas da televisão mas não tem tempo para ficar plantado na frente da TV. Os aparelhos que gravam DVD contam com uma entrada de antena, por onde o sinal da TV a cabo analógica ou TV aberta entra. Esse sinal, sintonizado pelo aparelho e repassado para a TV, é convertido em tempo real para vídeo digital e esse vídeo é gravado em uma mídia virgem de DVD-R ou DVD-RW. O que define o preço e a qualidade de um gravador de DVD é a quantidade de recursos que ele oferece. Todos os aparelhos gravadores de DVD são capazes de reproduzir discos com filmes, o que os coloca como substitutos competentes dos aparelhos de DVD. Em recursos, os gravadores não devem nada a qualquer tocador de DVD de primeira linha. Os aparelhos mais simples, que podem ser encontrados por pouco mais de R$ 250, oferecem o básico: gravam direto da TV, podem gravar o sinal de uma câmera de vídeo ou até um videogame usando uma conexão de vídeo composto ou S-Video. Essas conexões oferecem qualidade baixa de sinal, o que pode comprometer um uso mais amplo do aparelho. Capturar com qualidade fica mais difícil por conta disso. Mas o sinal da TV, se for bem captado pela antena instalada no aparelho, fica muito bem gravado. Assim como nas antigas fitas de VHS, que ofereciam diferentes tempos de gravação com qualidade variável – quanto mais tempo gravado, menor a qualidade da gravação –, os gravadores de DVD permitem que o mesmo seja feito. Na qualidade máxima, ideal para capturar vídeos captados por filmadoras digitais, cada disco consegue guardar aproximadamente uma hora de vídeos. Na qualidade média, perfeita para gravar transmissões da TV, o disco guarda de uma hora e meia a duas horas de programas. Na pior qualidade, é possível estocar quatro horas de programação, mas a qualidade do som e da imagem são bastante inferiores à transmissão original. Os aparelhos mais avançados – e mais completos – contam com entradas USB para ler vídeo digital no formato DivX, tocar músicas em MP3 e visualizar fotos. Alguns aparelhos – muito mais caros – também gravam os programas em HD, e depois podem passá-los para discos de DVD-R.