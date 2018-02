Aparelho mantém ex-motorista vivo

O motorista Edinho Aguiar, de 34 anos, caminhava na rua, preocupado com uma conta prestes a vencer, quando sentiu a vista escurecer. Mal caiu no chão, o desfibrilador que carrega no peito entrou em ação. "Senti o choque e meu coração voltando a bater. Não estaria vivo se não fosse pelo aparelho." Isso aconteceu há duas semanas.

Aguiar é portador da síndrome de Brugada, uma arritmia hereditária responsável por até 20% dos casos de morte cardíaca súbita. A doença é cerca de 10 vezes mais frequente em homens do que em mulheres. Na média global, atinge 5 a cada 10 mil habitantes do planeta.

O problema foi descoberto em sua família em 2006, depois que 3 de seus 17 irmãos morreram inesperadamente na faixa dos 30 anos.

"Os médicos então fizeram o teste em todo mundo da família e colocaram desfibriladores em minha mãe, em duas irmãs, três irmãos e em mim", lembra.

Sonho interrompido. Antes disso, Aguiar trabalhava como motorista de caminhão. Buscava mercadorias na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) para seu patrão. Carregava peso. Sonhava em se tornar motorista de ônibus. Agora luta para conseguir se aposentar.

"Já haviam suspendido minha carteira de motorista por causa de um antidepressivo que eu tomo desde o implante", conta.

Segundo a cardiologista Silvana Nishioka, a depressão é um problema frequente entre pacientes submetidos ao implante de desfibriladores cardíacos. "Eles vivem com a sensação de que vão morrer a qualquer momento. Isso é muito angustiante", diz.

Aguiar não tem esperança de voltar a dirigir profissionalmente. "Depois do que aconteceu comigo acho muito perigoso. Sempre fui muito estressado no trânsito." / K.T.