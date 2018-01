Aparelho permitirá ver TV a cabo no celular Uma tecnologia que será adotada por uma operadora européia permitirá a usuários de telefones celulares assistirem seus shows favoritos na tela do telefone celular, se eles também tiverem um dispositivo da empresa Sling Media, o Slingbox, em casa. A 3 Group lançará o serviço inicialmente no Reino Unido, a partir de dezembro, e depois em outros três mercados no início de 2007. Dois novos celulares com tecnologia de 3ªgeração poderão funcionar com o aplicativo da Sling, que permite que os usuários acessem, via redes móveis, qualquer canal disponível em seu serviço de TV por assinatura em casa. Os telefones também poderão ser usados para controlar gravadores digitais em casa, pausando e gravando TV ao vivo, mesmo enquanto toca algum show ao vivo. Funcionamento O dispositivo Slingbox funciona ligado simultaneamente ao decodificador de TV por assinatura e uma conexão de banda larga, o que permite ao aparelho gerar um fluxo contínuo de vídeo para um dispositivo móvel usando o software da Sling Media. A empresa, no entanto, pode enfrentar problemas por parte das empresas de mídia, que consideram que enviar o fluxo de vídeo para telefones celulares pode entupir suas redes, sem gerar rendas extras. Nos EUA, por exemplo, a Verizon Wireless e outras operadoras estabeleceram restrições no uso de suas redes na conexão de seus serviços de internet sem fio em telefones e laptops. A versão britânica do Slingbox custa cerca de US$ 340 no Reino Unido. Por enquanto o recurso funcionará nos aparelhos Nokia N73 e Sony Ericsson w950i.