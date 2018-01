Aparelho pode acabar com o tédio no ônibus? Quarta-feira, 18h30. Hora do rush no Terminal Rodoviário Barra Funda. Na televisão, rola a novela das seis, Desejo Proibido. O Link embarca num ônibus com sentido à Cohab Raposo Tavares. A idéia é apresentar aos passageiros, que passam horas no transporte coletivo, o celular que recebe TV digital. "O que você acha do telefone?" e "você pagaria R$ 1.200 por ele?" era o que se queria descobrir. No "busão" tinha gente que se preparava para tirar um cochilo, outros liam livros ou revistas e outros ainda curtiam um som com fones de ouvido. Havia quem fizesse cara feia por não haver mais bancos para se sentar e quem tivesse garantido um lugar e agora simplesmente não fazia nada, só esperava o tempo passar... A analista de sistemas Alessandra Lúcio, de 33 anos, encaixava-se no último caso. Olhava para frente, sem reação. Quando o repórter começa a puxar papo, ela logo se anima e já pede para manusear o telefone. "Como muda de canal?", "toca música?", "tem câmera?", "quanto custa?", foi perguntando. Ela mora em Embu das Artes e passa cerca de 4 horas por dia no ônibus. "É entediante. Com o celular poderia assistir ao jornal", disse ela, que, embora afirmasse ser "apaixonada por tecnologia", não se empolgou muito com o preço do aparelho. "Se eu tivesse grana, pensaria em comprar. Como não tenho..." No banco de trás, o servente de pedreiro Fernando Minervim, de 22 anos, ficava só espiando o celular enquanto o repórter conversava com Alessandra. "A qualidade da imagem é ótima", disse ele depois, com o aparelho em suas mãos grossas por causa do contato com o cimento. "Demoro três horas para chegar em casa. Não tenho tempo de ver TV. No ônibus, poderia ver o jornal, o futebol...", disse. E pagaria os R$ 1.200? "Se parcelarem em dez vezes, compro sim", afirmou ele, que ganha R$ 660 por mês. Em pé, equilibrando-se para não cair nas viradas bruscas do ônibus, a administradora Noelia Lima, de 37 anos, curtia um som no toca-MP3. Ela não deu muita bola para o celular com TV. "Não acho um grande diferencial nem muito útil", disse. Noelia não se assustou com o preço e afirmou que, se achasse interessante – "o que não achei" –, pagaria os R$ 1.200. "Para me distrair no ônibus, sou muito mais o MP3 player." Sentada no fundão, a funcionária pública Sumaia Seba, de 40 anos, tentava acalmar seu filho Karin Seba, de 9 anos. "Só vejo novela. Gostaria de assistir à das seis, mas não consigo chegar em casa no horário." Karin, quieto e com vergonha, não dizia nada. "E o que você gosta de ver na TV?", pergunta o repórter. É a mãe quem responde: "Pica-pau." Eram 19 horas. E não é que estava passando o desenho na Record? Com o canal sintonizado, o menino pega o celular nas mãos – "cuidado", alertou a mãe – e fica hipnotizado, colocando às vezes o aparelho no ouvido para escutar o som, já que o áudio não é dos melhores (veja ao lado). "A imagem é ótima. Mas não pagaria R$ 1.200. Vou esperar o preço baixar", disse Sumaia. E quanto pagaria? "Uns R$ 400." Já pedindo o celular de volta para Karin, que não desgrudava os olhos da tela, o repórter questiona o menino: "Você gostaria de ter um igual a este?" Ele, tímido, fez que sim com a cabeça. Para ver o quê? "Pica-pau", disse, bem baixinho. E o Link desceu no ponto seguinte.R.M