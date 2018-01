Aparelho vem com programas para usar a web O novo BlackBerry não vive só da tela sensível ao toque. O celular, à venda a partir do fim do mês, é totalmente focado na internet e já vem com programas que facilitam o uso de serviços online populares. Há aplicativos para bater papo no Messenger (MSN) e no GTalk, enviar fotos para o Flickr – um site de compartilhamento de imagens – e até acessar a rede social Facebook. Outro programa dá acesso ao Google Maps, que busca endereços e traça rotas em um mapa online. Claro que seria possível instalar esses programas em qualquer celular, mas a diferença é que no Storm eles já vêm de fábrica. Configurar contas de e-mail também é fácil. Além de recursos web, o Storm faz fotos aceitáveis com sua câmera de 3,2 megapixels. O display de 3,25 polegadas resulta em ótima experiência visual ao fazer fotos e filmes e assistir a vídeos. Além disso, ao mover o celular para as posições horizontal ou vertical, a tela se adapta automaticamente, como no iPhone. F.S.