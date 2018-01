Aparelhos móveis são foco da CES, nos EUA Os fabricantes de eletrônicos que estão se esforçando por lucrar com o estilo de vida cada vez mais móvel dos consumidores lançaram aparelhos portáteis multimídia na maior feira do setor nos Estados Unidos, a CES, e alguns deles tomaram por alvo direto o iPod, da Apple Computer, que domina esse mercado no país. A Sandisk reforçou seu desafio à Apple com seu primeiro player digital de música portátil que vem equipado com tela grande para assistir vídeo. A Microsoft afirmou que o celular iPod, muito aguardado, enfrentará obstáculos. Os anúncios, durante a Consumer Electronics Show, em Las Vegas, foram feitos um dia antes da palestra do presidente-executivo da Apple, Steve Jobs, na conferência anual Macworld, durante a qual a empresa deve lançar novos produtos e ampliar a linha e as capacidades de seus modelos iPod. O aparelho da Sandisk, que será vendido por cerca de 300 dólares e tem memória para 33 horas de vídeo ou duas mil canções, oferece tela de quatro polegadas semelhante em tamanho à do iPod vídeo, bem como oito megabytes de memória flash. A mídia móvel é um dos focos da CES este ano, já que mais pessoas estão assistindo à TV em seus laptops e carregando suas coleções de música no bolso. Armazenamento A Seagate Technology, a maior fabricante de discos rígidos do mundo, também anunciou aparelhos de armazenagem que podem ser conectados a qualquer computador, permitindo que os consumidores levem com eles suas listas de favoritos na Web, senhas e configurações, programas de mensagem instantânea, agendas de endereços e arquivos de e-mail e de computador para onde quer que estejam indo. O evento de quatro dias atrai 140 mil entusiastas e varejistas e também oferece aos fabricantes do setor de eletrônica, que movimenta 145 bilhões de dólares ao ano, uma chance de exibir seus produtos mais quentes e tentar superar os rivais. Embora boa parte do setor tenha se concentrado em lançamentos de produtos e palestras em Las Vegas, as atenções estão voltadas a San Francisco, nesta terça-feira, onde Jobs, da Apple, discursará na Macworld.