Apax Partners compra Tivit em 1o investimento no Brasil

O fundo ofereceu 18,10 reais por ação da Tivit, o que representa um ágio de 9,7 por cento sobre o valor de fechamento do papel na sexta-feira na Bovespa, e avalia fechar o capital da empresa. A Tivit estreou suas ações na bolsa paulista em setembro de 2009.

"Nosso primeiro investimento no Brasil antecipa nossa estratégia global de investir em grandes empresas bem posicionadas no mercado e com potencial de crescimento. Estamos entusiasmados com o Brasil e há alguns anos nós temos buscado oportunidades no país", afirmou em comunicado o presidente-executivo do Apax, Martin Halusa, nesta segunda-feira.

Às 12h12, as ações da Tivit subiam 7,33 por cento, a 17,71 reais, com apenas 45 negócios. Os papéis não integram a carteira teórica do Ibovespa, que avançava 3,91 por cento, em meio ao otimismo internacional gerado pelo pacote de ajuda financeira à Europa.

O grupo Apax, cujos fundos somam mais de 35 bilhões de dólares no mundo, já havia anunciado no início do mês a compra de participação majoritária na produtora de software de segurança Sophos, em uma operação que avaliou a empresa em 830 milhões de dólares.

A Tivit tinha divulgado em março que seus controladores avaliavam oportunidades de negócios para a empresa.

O grupo de controle vai vender 48.278.068 ações, representativas de 54,25 por cento da companhia, por 18,10 reais cada, em dinheiro. O valor apresentado também representa prêmio de 21,4 por cento sobre o preço médio de fechamento da ação desde que a companhia abriu seu capital.

A operação prevê ainda oferta pública de aquisição das ações da empresa em poder de minoritários pelos mesmos termos, incluindo preço, propostos aos controladores.

Oriunda da fusão entre a Optiglobe e a Telefutura, em julho de 2007, a Tivit tem filiais em 15 países, incluindo Alemanha, Estados Unidos, China e Austrália. Até a operação com o Apax, a companhia tinha entre os principais sócios a Votorantim Novos Negócios, braço de capital de risco do Grupo Votorantim, e a Pátria Investimentos.

A presidência-executiva da companhia continuará com Luiz Mattar, que manterá sua participação de 2,2 por cento na empresa.

"A transação com o Apax representa uma importante criação de valor para nossos acionistas, além de contribuir de maneira significativa para a execução da nossa estratégia de longo prazo", disse Mattar, ex-tenista, em comunicado. "O Apax Partners é um investidor de longo prazo, com histórico comprovado de investimento em empresas bem-sucedidas e com crescimento."

A Tivit presta serviços para bancos, seguradoras, operadoras de cartões de crédito, indústrias, prestadoras de serviços de utilidade pública e varejistas.

(Por Alberto Alerigi Jr.)