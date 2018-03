Apesar das chuvas, cidades de SP mantêm racionamento Apesar da volta das chuvas, pelo menos sete cidades do interior de São Paulo continuam racionando água. Em Itu, região de Sorocaba, o racionamento começou há 40 dias e nesse período foi ampliado, com alguns bairros ficando até dois dias sem água. De acordo com a empresa de abastecimento, as chuvas estão sendo insuficientes para recuperar os mananciais. Não há previsão de suspensão na medida. No município de Pereiras, com a suspensão da captação no Ribeirão das Conchas por causa da seca, a água retirada de poços artesianos chega às torneiras somente durante a noite.