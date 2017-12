Apesar de apelo de Lula, PT se divide sobre escolha de delegados para Congresso

Por 52 votos a 27 a corrente majoritária Construindo um Novo Brasil (CNB) e aliados conseguiu aprovar a proposta de realização de um Processo de Eleições Diretas (PED) nos municípios onde serão escolhidas as direções locais e delegados para os congressos estaduais do partido que, por sua vez escolherão os 600 representantes no Congresso Nacional do PT, marcado para os dias 7, 8 e 9 de abril do ano que vem.

O Muda PT, que congrega as cinco maiores correntes de esquerda do partido e a maioria da bancada petista na Câmara, defendia a eliminação do PED em todas etapas de escolha das instâncias dirigentes da legenda.

Na quinta, os dirigentes petistas passaram mais de cinco horas tentando um consenso. Ao final, Lula encerrou a discussão com um apelo por unidade e um pedido de que todos os lados cedessem para evitar rupturas.

Diante do apelo de Lula representantes das principais correntes do PT fizeram diversas reuniões em busca de um acordo até que na manhã desta sexta-feira o Muda PT decidiu que não flexibilizaria sua posição e levaria a decisão a voto.

O resultado aumenta a tensão no PT diante da possibilidade de uma debandada de parlamentares de esquerda. Integrantes da CNB interpretaram o posicionamento do Muda PT como mais um sinal de que o grupo pode estar preparando uma saída em bloco do partido já que a corrente majoritária, pressionada por Lula, recuou duas vezes da posição original. Integrantes do Muda PT negam a possibilidade de debandada.