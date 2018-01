Aplicação para médicos ganha versão Web 2.0 A paulista Registro Geral anunciou o lançamento de um software para a área médica que pode ser usado pela internet, dentro do espírito da Web 2.0. O programa é voltado para profissionais na área de saúde e contém agenda de consultas; cadastro de pacientes; prontuário eletrônico do paciente e relatórios. Segundo Arthur Fontana, executivo da empresa que desenvolve o aplicativo, seu uso é 100% gratuito para profissionais da área, já que a receita do serviço virá de publicidade exibida aos médicos e também por serviços adicionais que serão pagos Entre as vantagens indicadas pela companhia estão a facilidade de uso e a mobilidade, já que os dados dos usuários do programa poderão ser acessados a partir de qualquer computador ligado na internet. O programa pode ser acessado a partir deste site.