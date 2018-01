Aplicações de VoIP crescerão 87,5% ao ano na América Latina A adoção da tecnologia de voz sobre IP (VoIP) e sua promessa de redução de custos está seduzindo cada vez mais empresas e indivíduos na América Latina, como confirma estudo da empresa de pesquisas Frost & Sullivan. De acordo com um estudo liberado neste mês, as adoção da tecnologia VoIP crescerá 87,5% ao ano na região até o ano 2011, quando serviços associados à tecnologia devem movimentar US$ 1,1 bilhão, sendo que o Brasil, maior mercado de telecom da região, deve responder por 49% do total. A empresa acredita que o surgimento de novos competidores (já existem mais de 400 empresas licenciadas pela Anatel para prestar serviços de ligação usando VoIP, 43 das quais já em atividade) levará as grandes operadoras a criarem versões próprias de canais de comunicação com a tecnologia. Nesta semana, Net e Embratel anunciaram uma parceria para prover serviços de comunicações por VoIP. A novidade é que o estudo é o primeiro a afirmar que o VoIP começará a impactar, no período, a telefonia local, e não só as ligações interurbanas e internacionais, que são o foco principal das plataformas de voz sobre IP.