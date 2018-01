Aplicativo para iPhone e iPod touch preocupa cassinos

Autoridades do Estado de Nevada, nos Estados Unidos, emitiram na semana passada comunicado alertando os cassinos de que um aplicativo para iPhone e iPod touch é capaz de ajudar apostadores a vencer a banca ilegalmente nos jogos de blackjack. O programa distribuído via iTunes usa quatro métodos diferentes para contar cartas e pode operar em "modo discreto", no qual a tela do aparelho fica apagada. O usuário só precisa saber onde ficam os comandos certos. Segundo memorando do Nevada Gaming Control Board, órgão que regula os jogos de azar no Estado, a contagem de cartas não é ilegal. Entretanto, a atividade passa a ser considerada crime caso algum dispositivo seja usado para facilitar a contagem. A fraude foi descoberta por funcionários de um cassino no norte da Califórnia. Eles flagraram apostadores usando o programa e alertaram os oficiais do California Bureau of Gambling Control, entidade que controla os jogos de azar no Estado. Em entrevista ao Las Vegas Review Journal, Randy Sayre, membro do conselho do Nevada Gaming Control Board, disse que por enquanto não há nenhum caso de fraude nos cassinos do Estado, envolvendo o uso de iPhone ou iPod touch. De acordo com Sayre, caberá a cada cassino a decisão sobre as regras de uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos nas mesas de jogo. "Estamos avaliando esse assunto (fraudes) internamente, mas essa questão precisa ser de domínio público."