Aplicativo para iPhone promete interpretar choro de bebê

Um novo aplicativo para o iPhone promete interpretar o choro de um bebê em apenas dez segundos.

O Cry Translator ("Tradutor de choro") foi criado pela empresa de tecnologia espanhola Biloop, e segundo seus inventores, é capaz de dizer aos pais se o bebê está com fome, com sono, chateado, estressado ou incomodado.

"Estes cinco tipos de choro são universais, independentemente da cultura ou da língua do bebê", dizem os criadores do aplicativo, em seu site.

Eles afirmam ainda que testes clínicos realizados por uma organização independente comprovaram que o programa acerta 96% das vezes.

"O Cry Translator utiliza uma tecnologia que não se baseia apenas no tom do choro, mas que também o compara com um padrão estabelecido para conseguir traduzi-lo", afirma o site.

Após identificar os motivos do choro, o aplicativo também dá uma série de dicas de como responder às necessidades da criança.

O software está sendo vendido por US$ 29,99 (aproximadamente R$ 52).