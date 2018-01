Aplicativo permite telefonar e enviar torpedos pelo iPod Touch

A empresa norte-americana Jajah lançou nesta quinta-feira um aplicativo que promete dar ao tocador multimídia iPod Touch o poder de enviar mensagens e até de fazer chamadas telefônicas. O aplicativo criado pela Jajah usa redes Wi-Fi e a tecnologia de voz sobre IP (VoIP), em vez da rede convencional de telefonia celular para fazer chamadas e enviar de mensagens. Segundo a empresa, para fazer chamadas ou enviar mensagens de texto, é preciso ter a versão mais recente do iPod Touch com o aplicativo instalado, um fone de ouvido equipado com microfone e estar conectado a uma rede Wi-Fi. O aplicativo também poderá ser usado por aqueles que têm um iPhone e desejam economizar em ligações interurbanas e internacionais. De acordo com a empresa, a ferramenta estará disponível como solução "white label", ou seja, operadoras e provedores de acesso poderão incorporar o software ao seu catálogo de produtos e serviços. A empresa informou ainda que a ferramenta deverá estar disponível para download na Apple App Store.