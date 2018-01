Aplicativos de graça

Esses produtos já existem na App Store, mas são pagos. Na semana da promoção, eles serão dados de presente para os leitores do Estado.

Na véspera da liberação de cada música ou aplicativo, o blog do jornalista Daniel Gonzales no site do Link, especializado em aplicativos, informará qual é o conteúdo a ser distribuído que será disponibilizado gratuitamente no dia seguinte.

Na estreia da promoção, nesta terça-feira, o arquivo grátuito será uma música de uma banda internacional bastante popular. O último presente, que será dado em 12 de junho, será um aplicativo para o Dia dos Namorados.

O leitor poderá baixar o conteúdo gratuito na plataforma que preferir, seja no computador, smartphone ou tablet.