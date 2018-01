Aplicativos garantem conforto, diversão e um espaço extra Um pendrive realmente inteligente traz mais do que apenas os aplicativos essenciais ao seu conforto no uso de um computador que não é seu. Além das utilidades como o navegador Firefox, com seus add-ons e favoritos salvos no pendrive, e uma suíte escritório com a qual você esteja acostumado, vale a pena carregar ferramentas como um compactador de arquivos ou um gravador de CD e DVD. Imagine que você encontra enquanto surfa na web de um PC público aquela música que há semanas buscava. Pode "favoritar" o link onde está hospedado o torrent, mas corre o risco, se estiver viajando, por exemplo, de que ele saia do ar até você voltar para casa. Com o uTorrent instalado no pendrive, não há problemas: você baixa na hora o MP3. Mas, caso o arquivo que você deseje baixar seja mais pesado, como um filme, por exemplo, pode não ser viável deixá-lo no pendrive. Para não perder o espaço livre no acessório útil ao transporte dos seus arquivos, que tal arriscar o download e depois limpar o dispositivo, enviando a última aquisição de sua biblioteca de mídia para um DVD? Comprar um DVD é tão fácil como comprar um pendrive: em toda curva. Mas os desktops na empresa ou cibercafés nem sempre têm um programa para queimar CDs e DVDs instalados. É aí que você saca do seu pendrive o Infrarecorder. Esses aplicativos merecem a companhia do VLC Player e do Bokenc. Com o primeiro, você consegue tanto assistir a vídeos em DivX, entre outros formatos, como ouvir qualquer MP3. Com o segundo, fica mais fácil converter arquivos de áudio entre os diferentes formatos. Para ver e editar aquelas fotos que você salvou do álbum digital da família para o seu pendrive, a opção é o Gimp. Já se a sua onda for editar vídeos, apele para o VirtualDub. O aplicativo carece de algumas funções presentes em versões similares potentes para desktop como o Adobe Premiere, mas quebra um galho na estrada. Com tantas ferramentas, é bom não esquecer de reservar espaço para o 7-ZIP – o compactador pode espremer o byte que faltava para aquele último arquivo caber no pendrive. J.R.